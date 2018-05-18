Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 artışla 102.203,88 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 334,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000-102.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.