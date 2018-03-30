Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,49 artışla 115.402,35 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 557,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile spor oldu.



Güne pozitif başlayan ve 115.872,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 115.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra dünya borsalarının kapalı olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 117.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.