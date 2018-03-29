Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 114.377,76 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 248,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ederken, pay piyasalarında ise alımların güçlendiği görüldü. BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 113.400 seviyesinden yükselişe geçerek günün ilk yarısında 114.200-114.500 dar bandında dengelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 7,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 puanın destek, 115.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.