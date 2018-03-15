Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,18 değer kazancıyla 117.799,68 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 207,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi ise yüzde 0,29 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile orman, kağıt, basım oldu.



Güne pozitif başlayan ve 118.149,33 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından kritik seviye olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayisine ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.