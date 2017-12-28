Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,99 değer kazancıyla 113.263,25 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.113,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi de yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,30 ile gıda, içecek oldu.



Güne yükselişle başlayan ve genele yayılan alımlarla 7 Kasım'dan beri gördüğü en yüksek seviye olan 113.298,66 puana çıkan BIST 100 endeksi, ilk yarıda 113.000-113.300 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve toptan eşya stok verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 114.000 seviyelerinin direnç, olası düşüşlerde ise 111.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.