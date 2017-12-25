Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,48 değer kazancıyla 111.633,29 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 533,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,52 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile spor oldu.



Yılın son haftasına yükselişle başlayan ve 112.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 22 Aralık Cuma olduğu gibi bugün de bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 111.400-111.700 bandında dengelendi.



Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak, Borsa İstanbul'da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.



Öğleden sonra hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.000 ve 112.500 seviyelerinin direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.