Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 değer kazancıyla 109.684,17 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 824,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,90 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.



Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 109.796,99 puana kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 109.500-109.700 bandından dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği konferansta başta ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Mario Draghi olmak üzere konuşma yapacak merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 ve 107.000 seviyelerinin önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, 110.000 puanın ise direnç olduğunu kaydetti.