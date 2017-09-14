Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,29 yükselişle 108.466,15 puandan tamamladı.





Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 310,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,98 ile madencilik oldu.





BIST 100 endeksi 107.448,99 puana kadar gerilemesinin ardından güçlenen alımlarla yükselişe geçti ve günün ilk yarısında 108.300-108.500 dar bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası kararları ile ABD enflasyon verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 110.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.