Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,01'lik hafif değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,01'lik hafif değer kazandı. Endeks, 0,11 puan artışla 1.542,09 puan olurken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi ise yüzde 0,37 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı