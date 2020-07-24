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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 119.006,02 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
24.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:08

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 119.006,02 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,14 puan azalarak 119.006,02 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 azalırken, holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve 1. el konut satışları verilerinin yanı sıra, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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