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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 116.887,93 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
03.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:49

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 116.887,93 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,83 puan azalarak 116.887,93 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,07 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile bilişim en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile ulaştırma oldu.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

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