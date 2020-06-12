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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 109.190,21 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
12.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:08

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 109.190,21 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,80 puan artarak 109.190,21 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile madencilik oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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