Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 109.343,71 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde ise 0,82 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Dünkü sert düşüşün ardından bugüne sakin seyirle başlayan ve 110.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.000-109.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.