Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,03 değer kaybederek 111.974,37 puandan tamamladı.





Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 32,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,97 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile madencilik oldu.





Güne düşüşle başlayan ve 111.445,86 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek 112.000 puanın hemen altında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin önemli direnç, 110.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.