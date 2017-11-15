Borsa Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 değer kaybıyla 110.079,45 puandan tamamladı.





Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 düşerken, holding endeksi ise yüzde 1,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen holding, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.



Dünya borsalarındaki negatif seyre karşın 110.705,28 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.



Analistler öğleden sonra, ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 112.500 olacağını, 108.700 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.