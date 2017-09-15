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Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yatay bir seyir izlerken, önceki kapanışa göre 76,77 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yatay bir seyir izlerken, önceki kapanışa göre 76,77 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com