Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.625,06 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, 1625,06 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa yüzde 0,93 ve 15,04 puan değer kazanarak 1.623,57 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08 holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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