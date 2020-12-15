Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk değer kazandı. Endeks 2,64 puan artışla 1.391,20 puana çıkarken, 1.395,96 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,73 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı