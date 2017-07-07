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Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 168,14 puan azaldı.

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 168,14 puan azaldı.

Kaynak: Dunya.com