Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 düşüşle 100.458,87 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 168,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile madencilik oldu.



Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisi ile 100.800 seviyesinde tutunamadı ve 100.400 seviyelerine geriledi.



Analistler, öğleden sonra, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.200 seviyesinin konumuna geldiğini ifade etti.