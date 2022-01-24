Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 azalışla 1.991,85 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,31 puan değer kaybederek 1.991,85 seviyesine düştü. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Bugün, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.