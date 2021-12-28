Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 1.890,47 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,67 puan değer kaybederek 1.890,47 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,97 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 taş, toprak, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada, küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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