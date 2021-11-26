Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,87 azalışla 1.785,29 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,94 puan değer kaybederek 1.785,29 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 14 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,18, holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen uçuş yasaklarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını, bu durumun da pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Kovid-19'a ilişkin endişelerin yanı sıra yüksek seyreden enflasyon ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını öngörülenden daha önce sonlandırarak gelecek yıl 2-3 kez faiz artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle Avrupa ve Asya borsalarında yüzde 3'ü aşan düşüşler görüldüğünü aktaran analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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