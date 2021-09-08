Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kaybederek 1.446,84 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kaybederek 1.446,84 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,90 puan azalışla 1.446,84 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,73 ile tekstil, deri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrol altına almakta daha başarılı olan ekonomiler arasında yer aldığını belirterek, "Bu durum, üretim, yatırım ve istihdama olumlu yansıdı." dedi. Kavcıoğlu, kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşündüklerini kaydetti.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini söyledi.

Öğleden sonra, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisi ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.430 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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