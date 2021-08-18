Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 1.459,55 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 1.459,55 puana geriledi.

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,14 puan azalışla 1.459,55 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,40 ile spor oldu.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik gidişata yönelik belirsizliklere işaret eden açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin açıklanacak tutanaklarına çevrildiğini ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını belirten analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün öğleden sonra yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2'ye yükselerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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