Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa ilk yarıda düştü

İhlas Haber Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,62'lik değer kaybetti. Endeks, 8,85 puan azalarak 1.407,70 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,76 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Gürdamar

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