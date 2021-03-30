Borsa ilk yarıda düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsa ilk yarıda düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,57'lik değer kaybetti.

İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,35'ten işlem görüyor
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,35'ten işlem görüyor

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,57'lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,57'lik değer kaybetti. Endeks, 7,97 puan azalarak 1.384,60 puan olurken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi de yüzde 0,38 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Adrian Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa ilk yarıda düştü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:28:06. #1.16#
title