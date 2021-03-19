Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 1.549,02 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,91 puan azalışla 1.549,02 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 holding endeksi yüzde 0,66 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.520 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu