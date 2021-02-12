Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

12.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 1.536,00 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 1.536,00 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,59 puan azalışla 1.536,00 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,63 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile sigorta oldu.

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı da geçen yılın aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılında cari açık 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, yetkililerin ABD başta olmak üzere daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla artan beklentilere paralel küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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