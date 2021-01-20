Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

20.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:18
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybederek 1.560,84 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybederek 1.560,84 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,17 puan azalışla 1.560,84 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 15 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.574,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.560,00 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülediğini belirtti.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, ABD'de ayrıca şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmaya devam edeceğini hatırlattı.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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