Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa ilk yarıda düştü

31.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:41
Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,31'lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,31'lik değer kaybetti. Endeks, 4,65 puan azalarak 1.475,26 puan olurken, toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47 azalırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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