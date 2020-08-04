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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 1.124,69 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
04.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:35

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 1.124,69 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,21 puan azalarak 1.124,69 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58 artış ile beklentilerin altında gerçekleşmesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), temmuzda 56,9'a yükselerek Şubat 2011'den beri en yüksek seviyeyi görmesiyle birlikte 1.143,26 puana kadar yükseldi. BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.125 seviyesinin altında dengelendi.

Analistler, KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs salgınının tedavisine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında, ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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