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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 109.744,52 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
15.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:41

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 109.744,52 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,94 puan azalarak 109.744,52 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,36 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle küresel risk iştahının azaldığını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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