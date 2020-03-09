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Borsa İstanbul, Opec, Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puana düştü.

09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:10
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puana düştü.


Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.804,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,92 ve holding endeksi yüzde 3,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 5,64 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 31 değer kaybederek 31 dolar seviyelerini gördü.

Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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