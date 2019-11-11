Borsa, günün ilk yarısında geriledi

11.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:06

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalışla 102.667,61 puana geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 485,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,99 ile ticaret oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.

Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağına dikkati çekti.

Haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA