Borsa günün ilk yarısında geriledi

10.10.2019 13:06

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalışla 98.795,71 puana geriledi.



Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 853,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.259,52 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 - 99.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve İngiltere'de sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna ifade etti.

Kaynak: AA