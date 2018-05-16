Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,69 azalışla 100.841,86 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile madencilik oldu.

Döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 100.654,84 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.500-101.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD'de konut başlangıçları ile sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 100.500 seviyesinin destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasalardaki sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli adımların atılacağı yönündeki açıklamasının ardından dolar kurunun gerilediğine dikkati çeken analistler, öğleden sonra pay piyasalarında da alımlarının güçlenebileceğini kaydetti.

Günün ilk yarısında dolar/TL, 4,5011 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda 4,4610 seviyesinden işlem görüyor.