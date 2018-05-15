Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,12 azalışla 102.212,96 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.157,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,22 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.833,95 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 102.000-102.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Döviz kurları rekor kırdı

Günün ilk yarısında dolar/TL 4,3983, avro/TL 5,2484 ve sterlin/TL de 5,9643 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 4,3890'dan işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 değer kazancıyla 5,2320'den, sterlin/TL ise yüzde 0,41 primle 5,9450'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine yükselmesinin küresel piyasalarda dolar talebini artırdığını belirterek, bu durumun borsada satış baskısına, döviz kurlarında ise yeni rekorların görülmesine neden olduğunu kaydetti.