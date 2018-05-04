Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 azalışla 101.973,54 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 935,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,54 geriledi.



Güne düşüşle başlayan ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 101.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 puanın destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar/TL 4,2903 ile rekor kırdı



Analistler, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle dolar/TL'nin 4,2903 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü belirtti. Dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazancıyla 4,2870'ten, avro/TL yüzde 1,5 artışla 5,1280'den ve sterlin/TL de yüzde 1,6 primle 5,8130'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporunun döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını ve veri sonrası sert hareketlerin görülebileceğini dile getirdi.