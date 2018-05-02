Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,37 azalışla 103.895,80 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi de yüzde 0,98 değer kaybetti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürmesi, görünümünün de durağan olduğunu bildirmesine karşın güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 105.332,31 puana kadar çıktı. Bu seviyelerde kalıcı olamayan endeks düşüşe geçerek günün ilk yarısında 104.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 106.300 puanın ise direnç seviyesi olduğunu kaydetti.