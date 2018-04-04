Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 1,05 azalışla 113.395,57 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.198,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi de yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,59 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa Borsalarındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyerek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.400 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, Çin'in ABD'den ithal ettiği 106 ürüne gümrük tarifesi getireceği haberlerinin ardından ABD'de vadeli işlemler piyasasında endekslerin ve Avrupa borsalarının yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiğini belirterek, azalan risk iştahı ile dolar/TL'nin de 4,02 sınırına kadar yükseldiğini kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda 112.500 desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği Suriye konulu zirvenin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.