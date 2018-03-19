Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,76 düşüşle 116.322,23 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 894,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile spor oldu.



Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve sert düşen Avrupa borsalarının negatif etkisiyle 116.000 puan sınırına kadar geriledi. Günün ilk yarısında dolar 3,9449 ile 4 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini, avro/TL ise 4,8449 ile tarihi zirvesini gördü.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 puanın destek, 119.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.