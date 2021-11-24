Borsa günün ilk yarısında 1.830 puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.834,51 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.834,51 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,33 ve 41,54 puan değer kazanarak 1.826,10 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 2,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,36 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.840 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet