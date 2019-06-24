Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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