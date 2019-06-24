Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et