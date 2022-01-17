Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 2.085,76 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 2.085,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,70 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,16 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,61 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Zew endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, BoJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın ardından karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 2.070 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi

 Son dakika: Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 167,5 miyar dolar

Son dakika: Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 167,5 miyar dolar
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Madencilik, Metal, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title