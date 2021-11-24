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Borsa günü rekor seviyede kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,55'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,55'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,55'lik yükselişle tamamladı. Endeks 27,74 puan artışla 1.812,30 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi de yüzde 1,74 değer kazandı.

(İHA)

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