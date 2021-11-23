Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,66'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks 29,07 puan artışla 1.784,56 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,11 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,37 değer kazandı. - İSTANBUL

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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