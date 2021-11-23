Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa, günü yüzde 1,66'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,66'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks 29,07 puan artışla 1.784,56 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,11 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,37 değer kazandı. - İSTANBUL
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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