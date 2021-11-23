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Borsa günü rekor seviyede kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,66'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,66'lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks 29,07 puan artışla 1.784,56 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,11 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,37 değer kazandı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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