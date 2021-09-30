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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kazanarak günü 1.406,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kazanarak günü 1.406,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,66 ile elektrik oldu.

Analistler, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası küresel pay piyasalarının nispeten sakinleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ihracat rakamları, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Ünivirsitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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