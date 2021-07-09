Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 1.378,28 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 1.378,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarının varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu anımsatarak, bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin de eklenmesi ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini, veri gündeminde de Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon ve Çin'de büyümenin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 38,8 artacağını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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