Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.410,79 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.410,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin de devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın altındaki kapanışlarda 1.370 puanın destek, 1.420 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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